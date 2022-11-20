قيس الخزعلي: قتل المواطن الاميركي جريمة.. ونرفض استهداف البعثات

2022/11/20 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأحد، ان قتل المواطن الاميركي جريمة، رافضا استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.وقال الخزعلي لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك تحقيقا مشتركا بين الجانبين بغداد وواشنطن بشأن قتل المواطن الأمريكي في بغداد"، مؤكدا ان " من الممكن الوصول قريباً إلى الجناة الذين استهدفوا المواطن الأمريكي".وأضاف ان "فصائل المقاومة ترفض بشكل صريح استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق".أما بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال الخزعلي ان "قوى الإطار التنسيقي هي من شكلت الحكومة".





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