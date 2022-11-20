رشّح جهتين للتهمة.. وزير أسبق يستبعد تورط داعش بهجوم كركوك

2022/11/20 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادشكك وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد مهدي البياتي بتسبب تنظيم داعش الإرهابي بمقتل أربعة جنود في محافظة كركوك، مبينا أن المنطقة التي استشهد فيها الجنود منطقة آمنة.وقال البياتي (لبغداد اليوم) ان الجنود كانوا نائمين على الطريق الرئيس التي لا تضم خلايا التنظيم الإرهابي، وتنتشر بها قوات مشتركة وقوات البيشمركة.وشدد البياتي على ضرورة أن تثبت التحقيقات من قتل هؤلاء الجنود الأربعة، فهناك مهربون ومتمردون".وأضاف البياتي أنه "لدى مشاهدته مقطع الفيديو لقائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي تبين من حديثه وجود تقصير معين تسبب في مقتل اربعة جنود من الجيش العراقي".





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