وزارة التجارة: نعمل وفق استراتيجية واضحة تقوم على اساس تحسين الاداء

2022/11/20 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير التجارة، اثير داود الغريري، اليوم الاحد، اجتماعا لدائرة التخطيط والمتابعة لمناقشة تفاصيل واليات عمل الدائرة واجراءات مشروع اتمتة عملها الذي تعمل عليه مع منظمة الغذاء العالمي وبما يحقق تقديم افضل الخدمات والتقليل من المراجعات وذلك بحضور الوكيل الاداري ومستشار الوزارة والمدراء العامين لدائرتي الرقابة التجارية والتخطيط والمتابعة.واكد الوزير الغريري خلال الاجتماع، […]

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