2022/11/20 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HJnYA1CEdso

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تهدد بغداد باجتياح العراق و تركيا تقصف | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تهدد بغداد باجتياح العراق و تركيا تقصف | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).