2022/11/20 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صادق محافظ ميسان علي دواي، اليوم الأحد، على قوائم عقود خمس دوائر.وقالت المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “محافظ ميسان صادق على قوائم العقود لدوائر (ديوان المحافظة – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ميسان يصادق على قوائم عقود خمس دوائر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك المركز الخبري الوطني.

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