2022/11/20 | 22:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة دعوى قضائية ضد عدنان درجال بتهمة هدر الاموال بعد الغاء مباراة كوستاريكا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوى قضائية ضد عدنان درجال بتهمة هدر الاموال بعد الغاء مباراة كوستاريكا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوى قضائية ضد عدنان درجال بتهمة هدر الاموال بعد الغاء مباراة كوستاريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).