أين البيرة؟.. سؤال

2022/11/20 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما طلب كريس، أحد المشجعين البريطانيين، بيرة مع وجبة العشاء في مطعم كباب، الأحد، في قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قيل له إنهم لا يقدمونها.

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