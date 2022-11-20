شاهد بالفيديو.. كأسٌ للعالم في قطر .. و خليجي 25 في العراق .. وكوستاريكا والختم.

2022/11/20 | 22:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2-KOyoeiLcU

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