2022/11/20 | 22:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8h_uJgH3zE4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من تركيا الى ايران.. سيادة العراق منتهكة بلا حسبان | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من تركيا الى ايران.. سيادة العراق منتهكة بلا حسبان | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).