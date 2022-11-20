قيادي بالإطار: توقعنا هجمات إرهابية أعنف مع تولي السوداني رئاسة الوزراء

2022/11/20 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي عباس المالكي، اليوم الأحد، وجود ثغرات لدى القوات الأمنية في جنوب كركوك والمناطق الصحراوية، تمكّن تنظيم داعش من تنفيذ هجماته، فيما أشار إلى أنه "توقع" هجمات أعنف من الهجمات الحالية مع تولي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال المالكي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك نقاطا أمنية ممتدة في شرق وجنوب كركوك الى جبال حمرين كما تمتد الى صحراء وهضبة مفتوحة ومناطق متموجة تساعد على اختباء عناصر داعش وكل من يريد أن يعرقل أو يعكر صفو الأمن في البلاد".

وأضاف، أن "هناك خللا بالنسبة للنقاط التابعة للقوات الأمنية في تلك المناطق لم يتم تأمينها بشكل دقيق ومحصن لحمايتها من هذه الهجمات كما توجد مشكلة في الاتصالات"، مشيراً إلى أن "النقاط متباعدة عن بعضها فحين تستهدف اية نقطة عسكرية تكون هنالك صعوبة في وصول الإسناد والنجدة في الوقت المناسب".

وتابع المالكي، أنه "يجب على قيادة القوات الأمنية أن تأخذ بنظر الاعتبار عند توزيع النقاط العسكرية أن النقطة هدف للإرهاب ويجب تحصينها بشكل دقيق ومعزز بقوات إسناد عند الحاجة".

وتابع: "كنا نتوقع عند تولي السوداني لرئاسة الوزراء ان تكون هناك هجمات أعنف من الهجمات التي تحصل اليوم بسبب وجود أطراف خارجية وداخلية لا تريد الاستقرار للبلاد لأنها تحمي الفساد والفاسدين".

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