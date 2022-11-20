اليونسيف تعيّن عراقيين اثنين لدعم الطفولة في البلاد

2022/11/20 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

عينت منظمة اليونسيف في العراق، اليوم الأحد، أول اثنين من مناصري الشابات والشباب في البلاد.

وذكر بيان المنظمة وتابعته (بغداد اليوم) إنه "احتفاءً باليوم العالمي للطفل، عينت اليونيسف في العراق أول اثنين من مناصري الشابات والشباب في البلاد وهما: تُقى البكري ومُجتبى الشاوي، كمناصرين للشابات والشباب حول قضايا تنمية الطفولة المبكرة والتغير المناخي، على التوالي".

وأضاف "وفي حفل التعيين، وقع كل من تُقى ومُجتبى أوراق تعيينهما مع شيما سان غوبتا، ممثلة منظمة اليونيسف في العراق"، مؤكدا ان "تقى ومجتبى سيعملان على تعزيز أجندة تنمية الطفولة المبكرة والانصاف في مجال المناخ ، وإبرازهما كأولويتان رئيسيتان في البلاد، كما سيقومان بتحشيد اقرانهم ودعمهم للعمل ولمناصرة سياسات تنمية الطفولة المبكرة النوعية والانصاف المناخي".

وأوضحت سان غوبتا بحسب البيان إن "تعيين تقى ومجتبى خطوة إلى الأمام من أجل رفع أصوات الشابات والشباب حول القضايا ذات الأولوية للأطفال في العراق والتي تتطلب العمل الفوري، بما يتماشى مع أولويات اليونيسف لأهمية إشراك شابات وشباب العراق فيها.”

وأضافت ان "تقرير اليونيسف الأخير يشير حول موجات الحر التي سيتعرض لها العراق خلال السنوات المقبلة الى الحاجة الملحة للعمل المناخي، فضلا عن الحاجة إلى تنمية مرحلة الطفولة المبكرة في الأجيال الجديدة لضمان نماء وإزدهار الأطفال حيث لا يمكننا ان ننسى بأن السنوات الأولى في حياة الطفل هي الأهم".

وتابعت سان غوبتا بالقول “وفي هذا اليوم العالمي للعمل من اجل الأطفال والشابات والشباب، لا بد ان نثمن جهود الحكومة العراقية المبذولة من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدة التزام اليونسيف ”بدعم الحكومة لتأمين حقوق كل طفل في البلاد.”

وتعمل تُقى، البالغة من العمر 20 سنة، طالبة جامعية في قسم التحليلات الطبية في بغداد، وقد عملت بجد كعضو في المجموعة الاستشارية للشابات والشباب التي تدعمها اليونيسف منذ نيسان 2021 ، وهي تدافع بشغف عن حقوق الطفل، لا سيما حقوق الأطفال الأصغر سنا.

تقول تُقى: “إنه لشرف كبير لي أن يتم تعييني نصيرة للشابات والشباب من أجل تننمية الطفولة المبكرة، خاصة وأنه يتزامن مع يوم العالمي للطفل.” واضافت قائلة: “هذا التعيين يتيح لي الفرصة للنهوض بحقوق الأطفال الأصغر سنا وهم الذين بقيت أصواتهم غير مسموعة.”

أما مُجتبى ، البالغ من العمر 20 عاما ، فهو طالب جامعي في كلية طب الأسنان في ميسان.



وبوصفه عضوا في المجموعة الاستشارية للشابات والشباب، كان مُجتبى يدعو للعمل المناخي والبيئة على المستويين المحلي والدولي.



وفي أيلول 2022 ، مثّل مجتبى شباب العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث التقى بكبار المسؤولين بما في ذلك المديرة التنفيذية لليونيسف ، السيدة كاثرين راسل، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل، السيد سيلوين هارت.

قال مُجتبى “يمنحني تعيين اليوم فرصة أكبر لرفع أصوات شابات وشباب العراق بشأن العمل المناخي والإنصاف.



فمن خلال الايفاء بالتزامات التغير المناخي، يمكننا ضمان مستقبل أكثر تقدما واستدامة لكل طفل في العراق.”

وفضلا عن هذا التعيين في اليوم العالمي للطفل، تحتفل اليونيسف بهذا اليوم في بغداد من خلال إضاءة نصب الحرية في ساحة التحرير وتمثال إنقاذ الثقافة باللون الأزرق في بغداد ، وسيتولى الأطفال مناصب رئيسية في العراق مثل منصب المدير التنفيذي لشركة تويوتا ، ومن خلال رسائل وسائل التواصل الاجتماعي من المؤثرين الرئيسيين ، مثل قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ، علي عدنان ، لكي يتمكنوا من إعادة تصور مستقبل أفضل.

وستُختتم فعاليات يوم الطفل العالمي التي تنظمها اليونيسف بفعالية يوم 21 تشرين الثاني في بغداد ، بالتنسيق مع هيئة رعاية الطفل، لتسليط الضوء على قصص نجاح الأطفال والتأكيد على أهمية استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة.

وأختمت اليونيسيف بالقول إنها "تغتنم هذا اليوم العالمي لتذكير حكومة العراق بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها العراق في حزيران من عام 1994".

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