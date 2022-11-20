ما وراء الخبر – هل اقتصت أنقرة من حزب العمال الكردستاني إثر هجوم إسطنبول؟

2022/11/20 | 22:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت حلقة (2022/11/20) من برنامج "ما وراء الخبر" إعلان وزارة الدفاع التركية أن مقاتلاتها شنّت غارات في ساعة متأخرة من مساء السبت على معاقل ما سمتها التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق.

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