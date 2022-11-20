حليف مقرب لأميركا وعدو لدود لتركيا.. هل اقتصت أنقرة من حزب العمال الكردستاني إثر هجوم إسطنبول؟

2022/11/20 | 22:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع من تفجير في إسطنبول أسقط قتلى وجرحى اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بتنفيذه، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلاتها شنت غارات على معاقل ما سمتها التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق.

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