2022/11/20 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، الاحد، ان العراق جزء من منظمة اوبك ومحاولة زيادة الإنتاجية يعتمد على عدد سكانه الذي ينهاز الاربعين مليوناً.وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اسعار النفط ترتبط بالجوانب السياسية حيث لها تاثيرات مباشرة على اسعاره واذا استمرت الاوضاع على هذا الحال واستمرار الحرب الروسية الاوكرانية لن تنخفض الاسعار اكثر من هذا ستبقى اسعار النفط بهذا النطاق وهي تؤثر في حقيقة الامر على فعاليات الدول النامية الاقتصادية فهنالك جوانب سلبية واخرى ايجابية”.

وتابع،” فيما يخص العراق فانه جزءا من منظمة اوبك ويخضع لتعليماتها بشأن الاسعار والانتاجية على الرغم من وجود محاولات لزيادة تلك الانتاجية وبالاعتماد على عدد سكانه الذي يناهز الاربعون مليونا الان لذلك لايمكن ان تكون انتاجيته اقل من الكويت التي هي اقل من العراق بعدد النسمات لذلك فان هنالك محاولات كثيرة لزيادة انتاج العراق ضمن اوبك”.

التالي

منذ ساعة واحدة

خبير: يتعين تطوير البنية التصديرية للنفط مع زيادة الإنتاج لـ8 ملايين برميل يوميا بالعراق

منذ 6 ساعات

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

منذ 12 ساعة

صادارت العراق النفطية لأمريكا تسجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي

منذ يوم واحد

تقرير أميركي يكشف مشروعاً “سيفاقم” شحة المياه في العراق

منذ يوم واحد

انخفاض اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

منذ يومين

نفط برنت يهبط دون مستوى 87 دولاراً

منذ يومين

وزارة النفط تتعهد بزيادة منتجاتها

منذ 3 أيام

انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع اغلاق البورصة

منذ 4 أيام

انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

منذ 5 أيام

اقتصادي يوضح بشأن ألـ 800 الف درجة وظيفية الجديدة: مخاطرة كبيرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: العراق جزء من “اوبك” ومحاولة زيادة الإنتاجية يعتمد على عدد سكانه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: العراق جزء من “اوبك” ومحاولة زيادة الإنتاجية يعتمد على عدد سكانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).