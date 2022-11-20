نائب يكشف سبب انخفاض مبيعات البنك المركزي

2022/11/20 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الاحد، انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد بيع العملة الى سيطرة الحكومة الجديدة على تهريب العملة وغسيل الأموال.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة حصل بعد السيطرة على جميع الأموال التي كانت تدخل خانة التهريب وغسيلها”، مؤكدا ان “السوداني بدأ بداية صحيحة من خلال الوقوف في وجه جميع من كان يجني أرباحاً من بيع العملة الصعبة بمبالغ عالية جدا، وخاصة في الفترة الأخيرة”.

وأضاف، أن “ملامح نتاج عمل الحكومة الجديدة بدأ يظهر من خلال عدد من الملفات التي تمت معالجتها في الفترة التي أعقبت حكومة تصريف الاعمال السابقة”.

وأشار إلى أن “هنالك العديد من المسؤولين تمت اقالتهم او محاسبتهم على جميع الملفات التي اخترقت في حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي”.

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