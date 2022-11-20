الحكيم يؤكد ضرورة التعاون والإلتئام على الخير وتحييد خطاب الكراهية

2022/11/20 | 23:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بارك رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم،اليوم الاحد، لقطر نجاحها باحتضان المونديال الكروي العالمي، فيما أكد ضرورة التعاون والإلتئام على الخير وتحييد خطاب ونعرات الكراهية. وقال السيد الحكيم في بيان تلقاه/ […]

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