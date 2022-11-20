2022/11/20 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تخسر من الإكوادور في افتتاح المونديال بغداد-الزمان تغلب المنتخب الإكوادوري على مضيفه القطري بنتيجة هدفين من دون رد مساء اليوم على ستاد البيت في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022.ويدين المنتخب الإكوادوري بالفضل في هذا الفوز لإينير فالينسيا مهاجم فنربخشة التركي، والذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و31 بعد أن […]

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