2022/11/20 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان أغنية الطفل يستعد للإنطلاق بغداد – الزمان تتواصل أستعدادات دار ثقافة الأطفال لإقامة مهرجانها الاول لاغنية الطفل تحت شعار (سنابل العراق تغني للمحبة والسلام) وبرعاية وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني وبأشراف مباشر من مدير عام دار ثقافة الاطفال ابتهال خاجيك تكلان بتاريخ 27-28 كانون الاول المقبل والذي يتزامن مع مناسبة ذكرى تأسيس […]

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