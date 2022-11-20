تركي آل الشيخ يرفع

2022/11/20 | 23:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة عبر حسابه في موقع تويتر، مساء الأحد، قد أظهرت حزن وحسرة جماهير منتخب الأرجنتين.

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