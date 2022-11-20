السوداني يتوجه إلى الأردن في أول زيارة رسمية بعد تنصيبه

2022/11/20 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، عن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين.

وذكرت قناة المملكة الاردنية في خبر تابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتوجه إلى الأردن الاثنين في أول زيارة له بعد انتخابه".

من جانبه أكد مصدر حكومي لـ(بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء يجري زيارة الى الاردن يوم غد الاثنين هي الزيارة الخارجية الاولى له بعد تسلم رئاسة الحكومة"

وأضاف ان "السوداني سيبحث في الاردن عددا من الملفات الاقتصادية والامنية المشتركة بين البلدين".

وحصلت حكومة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان العراقي في الـ27 من شهر تشرين الأول بالأغلبية المطلقة.

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