نائب: السوداني وضع مكافحة الفساد في سلم أولوياته

2022/11/20 | 23:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، اليوم الاحد، ان الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وضعت مكافحة الفساد في سلم أولوياتها خلال الفترة الحالية.وقال السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان ” حكومة السوداني تضع ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولوياتها، لما يتسبب فيه من تهديد خطير لكل خطط التنمية والسياسات التي تنفذها أي حكومة”.واضاف، ان “واجب الجميع القوى السياسية والشعبية دعم جهود وتوجهات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد خلال الفترة الحالية”.واشار السهلاني الى ان ” اي شخصية تثبت عليه ادلة وبراهين تتعلق بقضايا فساد فيكون رهن المحاسبة وفق القانون وبدون الاكتراث الى مكانته او مكونه السياسي “.

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