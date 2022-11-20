برلماني يكشف عن اجتماع نيابي لمناقشة الاعتداءات التركية

2022/11/20 | 23:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب، داخل راضي علي، عن وجود اجتماع برلمانية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التجاوزات التركية المتكررة على الاراضي العراقية، فيما عد التفاهمات مع دول الجوار ستكون “سيدة الموقف” باعتبار ان التصعيد العسكري في الوقت الحالي “غير مجد”.

وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “يوم غد ستكون هناك جلسة لمجلس النواب بخصوص العمليات العسكرية التركية في شمال العراق والتجاوزات التي حصلت”، مؤكدا أنه “سوف تصدر قرارات برلمانية تخص هذا الملف”.

وأضاف، أن “القرار الذي سيتخذ سيعود الى رئيس السلطة التشريعية بمعية الكتل السياسية بالاضافة الى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية”، مؤكداً أن “يوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك اجتماعا لمجلس النواب والذي يخصص لهذا الملف”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “تركيا تستخدم مبررات عديدة بحجة وجود احزاب معارضة مسلحة داخل الاراضي العراقية واخر بان بعض العناصر تمثل تهديدا مباشرا لامنهم القومي بالمقابل فان العراق قدم احتجاجات كثيرة على أن التجاوزات المتكررة هي خرق لسيادة البلد والتوغل داخل اراضيه يعتبر خرقا واضحاً”.

وبين، ان “التفاهمات مع دول الجوار بخصوص التجاوزات ستكون هي الحل وسيدة الموقف باعتبار أن العراق خرج مؤخرا من معركة دامية والتصعيد العسكري غير مجد”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق عملية عسكرية في شمال العراق وسوريا للرد على الهجوم الذي استهدف مدينة اسطنبول، والذي اتهم به احزب العمال الكردستاني والقوات السورية.

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