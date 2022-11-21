طقس العراق: منخفض جوي يقلب الأجواء الشتوية

2022/11/21 | 00:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع الراصد الجوي حسين الأسدي، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية خلال الأيام المقبلة.وقال الأسدي، في توضيح تابعته ايرث نيوز، “بعد انخفاض الحرارة والشعور بأجواء البرد خاصة في المساء، توقعات بارتفاع طفيف في الحرارة الأيام القادمة، وذلك بسبب انقطاع مصدر الرياح الباردة ليحل محلها رياح أكثر دفئ، تسبب ارتفاع عدة […]

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