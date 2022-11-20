استدعاء رياضيين وسينمائيين على خلفية احتجاجات إيران

2022/11/21 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى القضاء الإيراني ثماني شخصيات سينمائية وسياسية ورياضية، اتُهموا بنشر محتوى "استفزازي" دعما لحركة الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت السلطة القضائية، الأربعاء.

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