ضبط 36 عبوة ناسفة في ثلاث محافظات

2022/11/21 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الاستخبارات العسكرية، عن ضبط 36 عبوة ناسفة في في الانبار وكربلاء ونينوى.

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