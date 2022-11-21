صواريخ وطائرات مسيرة.. القصف الايراني يتجدد على محافظة اربيل

2022/11/21 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني بتجدد القصف الايراني على محافظة اربيل ، فيما اشارت مصادر الى وقوع ضحايا.

وقال المصدر إن "ثلاثة صواريخ استهدفت مقر حزب ايراني كردي معارض في منطقة كويسنجق باربيل ".

وأوضح المصدر أن "قصفا اخرا بواسطة طائرات مسيرة طال مخيما للاجئين الايرانيين داخل اربيل ".

وبين ان "صافرات الانذار انطلقت من القنصلية الاميركية فيما لاتوجد معلومات عن عدد الضحايا والاصابات حتى الان".

وقبل ايام استهدف قصف ايراني منطقة كويسنجق ما ادى لسقوط ضحايا واصابات بالعشرات.

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