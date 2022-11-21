مناطق لها حصة الأسد من الأمطار.. متنبئ جوي يكشف خارطة الطقس للأيام المقبلة

2022/11/21 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي حسين الأسدي ارتفاعا في درجات احرارة في الايام المقبلة بعد موجة انخفاض شهدتها البلاد خلال الايام الماضية.

وقال الأسدي في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "الأجواء ستشهد انقطاع مصدر الرياح الباردة لتحل محلها رياح اكثر دفئا ستتسبب بارتفاع درجات الحرارة خصوصا في الاجزاء الجنوبية من البلاد".

وأوضح أن "الرياح الدافئة الرطبة هي استجابة لنزول منخفض جوي عبر البحر المتوسط حيث تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية بدأ من غرب البلاد تليها باقي المناطق الأيام القادمة".

الأسدي أكد أن "ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى مطلع الاسبوع المقبل، حيث ستشهد البلاد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة".

وبحسب الخرائط، يشير الاسدي الى ان "حصة الأسد من الحالة الممطرة حتى الان في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى وفرص الأمطار أقل جنوباً رغم ذلك التغيرات واردة".

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