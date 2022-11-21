السوداني يبحث عن المطلوبين والأموال المهربة في 3 دول

2022/11/21 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت مصدر مطلع أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور الكويت وفرنسا بعد زيارته المرتقبة يوم الاثنين إلى الاردن، فيما تتصدر ملفات استرداد المطلوبين والاموال المهربة قائمة الاولويات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور الاردن غدا الاثنين، وبعدها بأيام سيزور الكويت ومن ثم فرنسا".

واضاف ان "مباحثات الزيارات ستتركز على التعاون مع العراق لاسترداد المطلوبين والاموال المهربة خارج البلاد".

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