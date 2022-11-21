2022/11/21 | 00:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غارات تركية على مواقع بسوريا والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/21 | 00:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات تركية على مواقع بسوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات تركية على مواقع بسوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).