إنفصال السليمانية عن الاقليم.. مشروع جدي أم هدفه الابتزاز؟

2022/11/21 | 00:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد 20 تشرين الثاني 2022، ان تهديد...

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