"الدفاع التركية" تعلن انتهاء عملية مخلب السيف ضد ما سمتها تنظيمات إرهابية

2022/11/21 | 01:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء قصف بنك أهداف مختلفة شمالي سوريا والعراق ضمن عملية "مخلب السيف" لمواقع عسكرية لما سمتها تنظيمات إرهابية.

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