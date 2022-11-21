البزّاز يغيث أسرة معسرة الظروف في مدينة الصدر

2022/11/21 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت استجابة‭ ‬لنداء‭ ‬وجهه‭ ‬عبر‭ ‬البريد،‭ ‬الصحفي‭ ‬العراقي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬سعدون‭ ‬الجنابي،‭ ‬اغاث‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزّاز‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الصدر،‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضائقة‭ ‬مالية‭ ‬وسط‭ ‬مرض‭ ‬متفاقم‭ ‬لابنة‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭.‬ وتسلم‭ ‬المواطن‭ ‬هاشم‭ ‬كصيص‭ ‬نعيمة،‭ ‬أمس،‭ ‬اعانة‭ ‬قدمها‭ ‬البزاز‭ ‬له‭ ‬لعلاج‭ ‬ابنته‭ ‬المريضة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬الشفاء‭ […]

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