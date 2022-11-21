زيادة‭ ‬عددية‭ ‬خبر‭ ‬غير‭ ‬مفرح

2022/11/21 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬أي‭ ‬وزير‭ ‬لم‭ ‬يمض‭ ‬على‭ ‬جلوسه‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬منصبه‭ ‬سوى‭ ‬أسبوعين‭ ‬بإصدار‭ ‬قرارات‭ ‬تخص‭ ‬الوضع‭ ‬العام‭ ‬لقطاع‭ ‬وزارته،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬القرارات‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬العام،‭ ‬وليس‭ ‬ذات‭ ‬الوضع‭ ‬التنفيذي‭ ‬التنظيمي‭ ‬لمديريات‭ ‬وزارته،‭ ‬انما‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬مهلة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬اشهر‭ ‬لكي‭ ‬يستوعب‭ ‬الوزير‭ ‬الجديد‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ […]

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