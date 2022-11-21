2022/11/21 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام من الخطأ أن يقوم أي وزير لم يمض على جلوسه على مقعد منصبه سوى أسبوعين بإصدار قرارات تخص الوضع العام لقطاع وزارته، ذلك ان القرارات ذات التوجه العام، وليس ذات الوضع التنفيذي التنظيمي لمديريات وزارته، انما تحتاج الى مهلة لا تقل عن أربعة اشهر لكي يستوعب الوزير الجديد ما يدور […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة عددية خبر غير مفرح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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