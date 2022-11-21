مونديال قطر يشهد أول مصافحة بين إردوغان والسيسي

2022/11/21 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول‭- ‬الدوحة‭ -‬الزمان‭ ‬ تصافح‭ ‬الرئيسان‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬والمصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الأحد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬افتتاح‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭.‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬الثنائي‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬أثناء‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬البطولة‭.‬وأظهرت‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ […]

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