بلينكن يغادر واشنطن متوجها إلى الدوحة

2022/11/21 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد ظهر الأحد، واشنطن متوجها إلى الدوحة للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتهنئة قطر على استضافة كأس العالم.

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