استهداف مقر تابع لحزب

2022/11/21 | 01:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، باستهداف مقر تابع لحزب "معارض" بثلاثة صواريخ في محافظة أربيل.

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