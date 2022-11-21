تقارير: إيران تقصف مخيما ومقرات للمعارضة الكردية في أربيل

2022/11/21 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مخيم لاجئين أكراد إيرانيبن، ومقر حزب إيراني معارض في أربيل لقصف بطائرات مسيرة إيرانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام كردية، شبه رسمية، الأحد.

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