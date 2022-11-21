مكافحة الإرهاب في كردستان: الحرس الثوري الإيراني قصف مقار أحزاب معارضة في الإقليم

2022/11/21 | 02:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / اتهم جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الحرس الثوري الإيراني يقصف قصف أطراف شرق الإقليم.وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه” حسب معلوماته، فإن الجيش الإيراني قصف قواعد ومقرات شرقي إقليم كردستان “.وأشار إلى أن “أضرار التفجيرات غير معروفة حتى الآن”.

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