2022/11/21 | 02:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: افاد مصدر في محافظة اربيل ، الاثنين، بتعرض مقرا لحزب كردي معارض لقصف...

ظهرت المقالة قصف يستهدف مقراً لحزب كردي في اربيل أولاً على المسلة.

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