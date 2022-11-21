2022/11/21 | 03:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wtPJnI1bwJ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر سلمان: العراق لا يملك بدائل كثيرة لاستخدام أوراق اقتصادية ضد ايران وتركيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر سلمان: العراق لا يملك بدائل كثيرة لاستخدام أوراق اقتصادية ضد ايران وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).