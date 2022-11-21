هل ستتدخل كندا عسكريا في هايتي؟ رئيس الوزراء يجيب

2022/11/21 | 03:13 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأحد إن التدخل العسكري الكندي في هايتي لا يمكن أن يحدث ما لم توافق عليه جميع الأحزاب السياسية في هايتي.أعلن ترودو عن 16.5 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار في هايتي، حيث تقوم العصابات بمنع الوصول إلى الوقود والإمدادات الحيوية وسط تفشي الكوليرا.يتم توجيه حوالي نصف […]

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