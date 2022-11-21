2022/11/21 | 03:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QtSLj3XeNMw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير الشرطة المجتمعية: العنف الأسري الذي يتعرض له الأطفال هو نتاج لتاريخ كبير من الأحداث الدموية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير الشرطة المجتمعية: العنف الأسري الذي يتعرض له الأطفال هو نتاج لتاريخ كبير من الأحداث الدموية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).