أنقرة تنشر مشاهد جديدة من عملية

2022/11/21 | 04:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد جديدة من عملية "المخلب-السيف" التي تجريها القوات التركية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية في شمال سوريا والعراق، في حين تعرضت مناطق تركية جديدة للقصف.

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