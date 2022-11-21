زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان

2022/11/21 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.4 درجة هز جزيرة كريت باليونان، صباح الاثنين، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية بأن سكان القاهرة شعروا بالهزة.

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