ضربات إيرانية جديدة تستهدف المعارضة الكردية في العراق

2022/11/21 | 05:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت إيران في وقتٍ متأخّر، ليل الأحد، ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة، تتمركز في كردستان العراق المجاور، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلنت هذه المجموعات ومسؤولون محلّيون.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إنّ "الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة"، من دون أن يُعطي أيّ حصيلة.

من جهتهما، أكّد الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم "كومله" القومي الكردي الإيراني أنّ الضربات استهدفت منشآتهما في هذه المنطقة بشمال العراق.

نقلت وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، عن مسؤولين عراقيين أن مسؤولا عسكريا إيرانيا بارزا، زار بغداد مؤخرا، هدد بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين، لمنع تسلل جماعات المعارضة الكردية الإيرانية.

وذكرت الوكالة أنه تم تسليم التحذير للمسؤولين العراقيين والأكراد في بغداد من قبل قائد "فيلق القدس" (التابع للحرس الثوري الإيراني) إسماعيل قآني، الذي وصل الإثنين الماضي إلى بغداد في زيارة غير معلنة استمرت لمدة يومين.

ومنذ أربعة أيام، يتزامن التصعيد الإيراني مع تصعيد تركي على مواقع يتمركز فيها معارضون أكراد في المنطقة الجبلية من إقليم كردستان العراق، ونفذ كلاهما هجمات عنيفة بالصواريخ والطائرات المسيرة والمقاتلة شمالي العراق.

كما أغارت المقاتلات التركية بعشرات الغارات على شمالي العراق وسورية، الأحد، ضمن ما تسميه تركيا بـ"حملة لمكافحة الإرهاب والقضاء على المتشددين" الذين اتهموا بتدبير هجوم بالقنابل المميتة الأسبوع الماضي في إسطنبول.

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(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

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