مقاتل كردي في الخندق.. يقرأ أخبارا من السويد

2022/11/21 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من برلماني سويدي واحد، إلا ويعرف أن "التعديل الدستوري" الذي أقروه مؤخرا، شبه مُجمعين، والمسمى "تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب"، أنه لا يستهدف أي تنظيم أو جماعة "إرهابية"

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