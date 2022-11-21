2022/11/21 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا أن الكوميديان البريطاني، جو ليسيت، مزق 10 آلاف جنيه إسترليني (11 ألف دولار أميركي) في آلة تقطيع الورق احتجاجا على دعم نجم منتخب إنكلترا السابق، ديفيد بيكهام، المستمر لمونديال قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوميديان بريطاني يمزق 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب ديفيد بيكهام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوميديان بريطاني يمزق 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب ديفيد بيكهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).