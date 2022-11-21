2022/11/21 | 08:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل افتتاح المعبر الحدودي بين العراق والسعودية قبل نحو عامين محطة مهمة في تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق مكاسب كبيرة للجانبين وإنهاء سنوات القطيعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامان على افتتاحه.. ما أهمية منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامان على افتتاحه.. ما أهمية منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).