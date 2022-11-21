مدينة الحضر الشاهدة على أقدم الممالك العربية في العراق

2022/11/21 | 09:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد "مملكة الحضر" واحدة من أبرز المدن الأثرية في العراق وأقدم الممالك العربية.حكمها 4 ملوك فقط، وهي أول موقع أثري عراقي يُدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.

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