طهران تقصف جماعة كردية إيرانية معارضة قرب أربيل

2022/11/21 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في بيان، أن إيران استهدفت الحزب بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، بطائرات بدون طيار وصواريخ، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الداخلية في إيرانية وتصاعدها في المدن الكردية.

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